Kia confirma Rio para o fim de janeiro

Parece mentira, mas não é. A Kia, enfim, apresentou o aguardado hatch Rio. Ele chega às concessionárias da marca no final deste mês em duas versões: LX, de entrada, e EX, com preços de R$ 68.990 e R$ 77.990, respectivamente. Os modelos vem com motor aspirado 1.6 flex que entreta até 130 cv, mesma motorização instalada nos modelos Hyundai, como HB20 e Creta.

A expectativa da Kia é que o modelo chegue para brigar de igual para igual com concorrentes como o Volkswagen Polo, Fiat Argo e Chevrolet Onix. A estratégia para seduzir os consumidores desses modelos é oferecer um bom pacote de itens. A configuração LX, por exemplo, traz de série, entre os itens, central multimídia de sete polegadas compatível espelhamento, além de rodas de liga aro 15.

A opção topo EX acrescenta bancos, volante e alavanca revestidos em couro, apoio de braço, acendimento automático dos faróis, luzes diurnas em LED (DRL) e controle de cruzeiro.

Há ainda retrovisores com rebatimento elétrico com repetidores de seta e entrada USB para o banco traseiro.

No quesito dimensões, o Rio mede 4,07 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,45 m de altura. A medida de entre-eixos é de 2,58 m — 2 cm maior que o Polo e 6 cm maior que o Argo. A capacidade do porta-malas é de 300 litros também é um dos melhores.