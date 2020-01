Outra novidade da 12ª geração, a suspensão independente na traseira é um ponto alto da dinâmica do sedã. O sistema absorve com perfeição a buraqueira do asfalto, sem a sensação de flutuação que a linha anterior passava. O isolamento acústico é primoroso e a direção elétrica está mais precisa

O espaço interno do sedã japonês é tão bom quanto o das linhas anteriores. São 2,70 m de entre-eixos, que garantem espaço de sobra para quem senta atrás.