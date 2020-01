Honda lança modelo 2020 da linha CB 500X e 500F

A Honda anunciou os modelos 2020 da linha CB 500. A dupla 500X e 500F chegam com mudanças estéticas e de equipamentos. Destaque para ajustes na aventureira, que a deixam ainda mais preparada para enfrentar terrenos adversos. A dupla deve dar as caras nas concessionárias em março, com preços de R$ 26.900 (500F) e R$ 28.900 (500X).

As mudanças mais drásticas foram na CB 500X. O modelo passa a adotar roda dianteira de 19 polegadas e amplia o curso da suspensão dianteira. As modificações devem garantir maior capacidade no 'fora-de-estrada'. O para-brisa cresceu, para proteger o piloto da incidência de ventos.

Para ambas, os grafismos foram redesenhados e o houve a troca do guidão, que passa a ter formato cônico que melhora a condição de pilotagem. O painel de instrumentos é outra mudança da dupla. O componente passa a ter fundo escurecido e indicador de troca de marcha. A iluminação também é Full-LED.

Igual na dupla, o motor de bicilíndrico de 500 cc capaz de render até 50,4 cv a 8.500 rpm e 4,53 kgfm a 6.500 rpm recebeu novo comando de válvulas e teve dutos de admissão e escape redesenhados. Segundo a Honda, as alterações proporcionam melhora na entrega de força em baixas e médias rotações. Comum em motos esportivas, o sistema de embreagem deslizante, também é novidade. Ele evita que a moto apresente trancos em situações de reduzidas bruscas, como em curvas fechadas.

CHASSI TUBULAR

O chassi tubular de aço é outra característica dividida pela dupla. A estrutura tem tubos de 35 mm e usa a arquitetura do tipo Diamond. A suspensão tem regulagem de pré-carga e curso diferente para ambas.

No caso da 500F, são 120 mm, já para a 500X, mais indicada para o uso misto, o curso é de 130 mm. O mesmo acontece no sistema monochoque traseiro, que tem 119 mm e 135 mm, respectivamente.