Polo GTS quebra jejum de 26 anos, mas cobra caro por esportividade

Mogi Guaçu (SP) - Tem siglas que marcam gerações e se transformam em objetos de desejo. Ter um Gol GTS no início da década de 1990 era para poucos. Diferente dos 'quadradinhos' tradicionais, o modelo mais apimentado trazia motor 1.8 de 99 cv, bancos Recaro e melhor 0 a 100 km/h para a época: 10,8 segundos. O tempo passou, 26 anos para ser mais exato, até que a Volkswagen confirmas o retorno e ele aconteceu nesta quinta-feira, com o lançamento do hatch Polo GTS, que já está disponível nas concessionárias da marca por salgados R$ 99.470.



O hatch apimentado tem motor 1.4 TSI de 150 cavalos, que entrega torque de 25,5 kgfm, câmbio automático de seis marchas, bancos esportivos inteiriços, com abas laterais mais volumosas, suspensão exclusiva, acerto de direção, sistema de modos de condução e funções cronômetro e marcador de voltas no multimídia. A versão passa a ser a opção mais cara da linha e tem toda a sua lista restante de itens baseada na opção Highline, o que inclui painel de instrumentos 100% digital, central de 8" e chave presencial para partida e acesso.



O conjunto de motor 250 TSI e câmbio tiptronic, o Polo GTS pode alcançar os 100 km/h em 8,7 segundos (cinco décimos mais rápido que a versão 1.0 TSI) e a máxima de 207 km/h. Para dar uma pegada mais esportiva, além da mudança sobre o capô, a marca também trocou o eixo traseiro por um maior e mais rígido, substituiu amortecedores dianteiros, molas e coxins. A direção elétrica está mais pesada e um sistema amplificação do som o motor foi customizada ficando mais pesada.

Mas não pense que essa força cobra do consumo. Segundo números divulgados pela Volkswagen, abastecido com gasolina o Polo apimentado faz 11 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada. Já no etanol, o gasto é de 7,5 km/l para a cidade e 9,6 km/h, quando na estrada.



Primeiro entre os compactos a ter sistema de modos de condução personalizáveis, o Polo GTS se destaca pelo comportamento entregue na posição Sport. Nela, a mais nervosa, as assistências são aliviadas e deixam o carro mais na mão do motorista. Além dela, o sistema oferece os modos normal, eco, e individual.



No quesito design, o Polo GTS tem personalidade própria externamente e internamento. Por fora, mudam os para-choques, faróis adotam linhas vermelhas, assim como a grade, que ganha um friso no tom. Do lado, as rodas aro 17 e há saias. Atrás, a marca investiu em escape esportivo, com ponteira dupla e spoiler integrado a tampa do porta-malas.



O interior chama ainda mais atenção. Detalhes em vermelhos no painel, console, volante e central multimídia de 8" e painel de instrumentos infotainmant. A sensação de se estar em um carro esportivo se amplia quando se senta no banco dianteiro esportivo. O assento tem abas mais altas para evitar o deslocamento lateral do motorista em curvas, além de maior apoio para as pernas. O assento mescla couro e material similar ao camurça. Uma pena não ser Recaro, mas nada é perfeito.



Diferente do hatch dos idos anos 90, o modelo novo tem muita tecnologia embarcada. Os faróis são de LED, são seis airbags, controles de tração, estabilidade, assistente de partida em rampa e bloqueio do diferencial, que envia torque para as rodas externas e freia as internas automaticamente, para garantir melhor desempenho. Os únicos opcionais da versão são o sistema de som Beats (R$ 2.400) e as opções de pintura metálica (R$ 1.570).