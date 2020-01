Salão Moto Brasil já vende ingressos para 10ª edição do evento

Rio - Os amantes das duas rodas já podem garantir seu ingresso para o Salão Moto Brasil 2020 (SMB). A décima edição do evento que volta a acontecer no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, entre os dias 28 e 31 maio, está com entradas promocionais para o primeiro lote. Os preços começam em R$ 15 e são válidos até 31 de janeiro. Em fevereiro, os bilhetes para a partir de R$ 20.

Com mais de 73 mil visitantes em 2019, o evento deve movimentar pelo segundo ano seguido os 61 mil m² do Parque Olímpico. São três opções de ingressos: normal, para um único dia; passaporte, que dá direito a todos os dias de evento; ou combos promocionais que incluem a entrada, camisa oficial e copo ecológico oficiais do salão. Segundo o SMB, assim como nas outras edições, a de 2020 terá o amplo estacionamento aberto gratuitamente para motos e triciclos.

Ainda de acordo com a organização, o SMB segue com uma programação repleta de atrações. Além do espaço dos fabricantes, onde as principais marcas vão expor suas motos, o evento promete trazer atrações de esporte, cultura e lazer.

O evento também terá área destinada ao teste de motocicletas, com motos de baixa cilindrada, modelos elétricos e scooters de diferentes marcas. Empresas de customização, peças e acessórios já estão confirmadas para os quatro dias de exposição.