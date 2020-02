Sem dúvida na placa

Cercada de polêmicas e mudanças, a implantação das placas no padrão Mercosul, enfim, começou a valer para todo o Brasil. Desde a última sexta-feira, os carros que precisarem de emplacamento no país vão receber o novo modelo de identificação.

Pioneiro nas novas placas, o Rio já utiliza o padrão da placa Mercosul desde setembro de 2018. De lá pra cá, 1.268.068 veículos adotaram o novo padrão de identificação no estado.

O número ainda é baixo, levando em consideração a frota de 7.446.801 veículos registrados, mas deve aumentar ano a ano até que todos tenham a nova identificação.

Além do Rio, já migraram para o novo padrão os estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. Vale ressaltar que a proposta inicial previa para 2023 a data limite para que todos os veículos adotassem o novo padrão.

MOTORISTAS COM DÚVIDAS

A aprovação da placa foi anunciada em 2014 e deveria ter começado a ser usada em 2016. Diversos problemas, contudo, fizeram com que os primeiros modelos emplacados com a nova identificação só começassem a valer em 2018. Os atrasos e mudanças acabaram deixando os motoristas com uma série de dúvidas.

Por conta disso, O DIA vai sanar todos os questionamentos relacionados a placa do padrão Mercosul.