Troller apresenta TX4 com câmbio automático por R$ 167 mil

A Troller apresentou oficialmente, na última semana, o novo TX4 com transmissão automática. A versão chega para responder a pedidos de clientes e, pela primeira vez, eleva para dois o número de carros no portfólio da marca por aqui. Agora, além do conhecido T4 (manual), chega a versão automático TX4. A dupla tem preço sugerido de R$ 140.900 e R$ 167.530, respectivamente.

"Ouvimos os clientes, que há muito tempo pediam a opção da transmissão automática, e acrescentamos outros equipamentos de funcionalidade e estilo para criar o TX4. É um off-road radical e único, feito para ampliar o leque de consumidores da marca", diz Demétrio Fleck, gerente de Marketing, Vendas e Serviços da Troller.

Além do câmbio instalado na nova versão, a linha 2020 também traz sistema de diferencial traseiro blocante com acionamento elétrico por botão no console central, faróis com lâmpadas superbrancas e acendimento automático e faróis de neblina LED Hella de longo alcance e submersíveis.

Outros itens compõem o kit feito para quem vai se aventurar numa trilha pesada. Entre eles, snorkel, para-choques, estribos e protetores dianteiro e traseiro off-road em aço e pneus lameiros Pirelli Scorpion MTR 245/70 R17.

Para garantir a segurança, o modelo dispõe apenas de ganchos Isofix e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes com alerta de uso para o motorista. Apesar de serem obrigatório para veículos de passeio tradicionais, os airbags dianteiros não precisam estar na lista de equipamentos dos modelos segmentados para o uso em trilhas (fora-de-estrada).

A motorização da dupla não é novidade. Os modelos seguem usando o motor Duratorq 3.2 Diesel emprestado das versões mais caras da Ranger. Com cinco cilindros, ele entrega 200 cv e torque de 47 kgfm de torque. O sistema de tração 4x4 tem comando eletrônico e seletor com opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low. A troca pode ser feita até 120 km/h.

A transmissão automática, novidade na linha, também é emprestada da Ranger. O câmbio tem seis marchas, com função de trocas manuais na manopla, e calibração exclusiva para rodar em condições adversas e em terrenos mais acidentados. A versão T4 mantém a caixa com transmissão manual de seis marchas.

Por dentro

No interior, a dupla traz detalhes em laranja nas saídas de ar e bancos personalizados, com costura laranja, o logotipo TX4 no encosto e forração em vinil. A central multimídia da JBL, com 6,75 polegadas, função de espelhamento Android Auto e Apple CarPlay e o ar-condicionado digital dual-zone se mantiveram na lista de itens. Completam a ordem de facilidades, os bancos bipartidos, tomada 12 V e painel com preparação para instalação de dispositivos de navegação de GPS.