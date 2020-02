Haojue lança scooter VR 150

A Haojue resolveu antecipar o lançamento da sua mais nova scooter, a VR 150. Anunciada no Salão Duas Rodas do ano passado, a 'pequenina' chega com motor de 150 cc, design atual e foco no consumidor que busca a economia de combustível. O modelo já está disponível nas concessionárias da marca por R$ 9.740 e deve brigar com as concorrentes estabelecidas: Yamaha NMax e Honda PCX, que custam, em média, R$ 3 mil a mais.

O modelo tem visual atual, com farol próximo ao para-lama dianteiro e piscas na parte superior. Destaque para a versatilidade garantida pelo bauleto de 26 litros, que comporta até um capacete, e a pedaleira retrátil. A lanterna traseira é de LED e a roda dianteira tem 12 polegadas.

Há ainda painel de instrumentos com tela de LCD, com velocímetro analógico, escapamento em aço inoxidável encurtado, baú e alarme antifurto. Tudo já instalado de fábrica.

Para movimentar a 'pequenina', o modelo traz propulsor monocilíndrico de 150 cc, com injeção eletrônica e 10,8 cv de potência. O motor vem associado ao câmbio do tipo CVT, que dispensa manete e pedal de embreagem — basta acelerar e frear —. Com a dupla, segundo a própria Haojue, o modelo é capaz de rodar 36 km/l

Além disso, a VR 150 tem freio a disco na dianteira, com CBS, e sistema de suspensão do tipo convencional, que traz amortecedor hidráulico e molas helicoidais. Os sistemas e tecnologias são os mesmos usados na Suzuki, marca parceira da Haojue na produção de motos de baixo custo.

A VR 150 é vendida em cinco opções de cores: azul, branco, prata, preto e vermelho. O modelo pode ser adquirido sem nenhuma entrada, com valor parcelado em 48 vezes.