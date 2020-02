Hyundai é mais uma ausência no Salão do Automóvel deste ano

A Hyundai confirmou, nesta segunda-feira, que não participará da edição deste ano do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. A montadora sul-coreana é a 11ª marca que anuncia a desistência de participar do evento em 2020. Até o momento, também não estarão na edição deste ano: BMW, Chevrolet, Citroën, JAC Motors, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mini, Peugeot, Toyota e Volvo.



"A estratégia global da Hyundai vem valorizando, desde o ano passado, eventos com formatos diferenciados e foco maior no ser humano, proporcionando um engajamento mais exclusivo com seus clientes e públicos interessados", comenta Angel Martinez, vice-presidente comercial da marca em comunicado que anuncia a baixa do Salão Internacional do Automóvel.



De acordo com o dirigente, a ausência no evento deve ser substituída por eventos e atividades mais exclusivas ao longo do ano. Na edição de 2018, a Hyundai se destacou com a apresentação do conceito Saga, que serviu de base para o design da nova geração da linha HB20.