Flagra! Nova Fiat Strada aparece antes do lançamento

Rio - A Fiat tentou de todas as formas manter em segredo o visual da nova Strada, mas a primeira imagem da picape compacta mais vendida do país linha 2021 acaba de vazar. Com plataforma derivada do Argo, o modelo aparece com visual alinhado ao design do hatch e porte de 'mini Toro'.



O flagra foi registrado por um usuário do instagram no que parece ser uma sessão de fotos e produção de vídeos de divulgação da Fiat. A imagem não está em melhor qualidade, mas é o suficiente para ver como ficou a silhueta da picape.

Pelo registro, a Strada terá linha lateral alta, que amplia o porte da picape, além de elementos na dianteira e traseira inspirados em Argo e Cronos, com farol espichado na frente, retrovisores, vincos no capô e logo "Fiat", no novo formato que usa letras grandes e cromadas.



Atrás, chama atenção a lanterna com formato que invade a lateral d carro, como acontece no irmão maior, o Toro. Do lado, é possível ter noção da dimensão da picape. O modelo flagrado parece ser a versão cabine dupla, que entrega maior porte e a quarta porta, novidade da linha 2021.

Motores

A nova geração da picape promete inaugurar as versões com o motor 1.3 Firefly - mesmo de Argo e Cronos - que entrega 109 vc de potência. O propulsor deve fazer parte das versões mais caras. Nas mais em conta, adquiridas majoritariamente por frotistas, a marca deve manter o atual 1.4 Fire de até 88 CV. Os conjuntos poderão vir combinados com a transmissão manual de cinco marchas, mas ainda há esperança de que a marca traga uma variante com a uma nova caixa CVT.