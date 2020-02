Fiat apresenta oficialmente nova geração da Strada

É oficial! A Fiat acaba de revelar o visual da sua picape mais popular, a Strada. Prevista já para março, a linha 2021 do modelo era mantida pela marca italiana sob sigilo absoluto, mas flagra divulgado por usuários no instagram, na última terça-feira, antecipou a divulgação do design final. Modelo deve dividir espaço com geração atual.

A imagem oficial da picape confirma projeções e rumores de que ela traria elementos de Argo, Cronos e até do irmão maior Toro. Na dianteira, por exemplo, a grade remete ao que é visto na picape maior. Já o conjunto de iluminação da mesma porção parece ter sido inspirado na dupla Cronos e Argo. A diferença fica por conta da dimensão dos faróis, que parecem menores na picape compacta.

Ainda na dianteira, a grade do tipo colmeia com três barras horizontais tem formato irregular, que lembra um hexágono. A logo também muda em relação à Strada antiga. Agora, o padrão segue o estilo com letras garrafais empregado na nova identidade da marca.

Na lateral, as caixas de roda são mais protuberantes e trazem molduras plásticas, para proteger a pintura. O visual 'parrudo' é reforçado pela linha de cintura mais alta. Os vidros também lembram a dupla Argo e Cronos, com a diferença que na Strada a linha da coluna 'C' é menos angulada. Atrás, as lanternas lembram desenho de peça instalada na irmã maior Toro.

A versão mostrada na imagem de divulgação é a nova variante cabine dupla, a Volcano, que inaugura a opção de quatro portas, homologada para cinco passageiros. A nova geração virá montada sobre a plataforma do Argo, com ajustes no comprimento, para permitir o transporte de carga. O sistema de suspensão mantém feixes de mola atrás e independente na frente.

Sob o capô

Ainda não confirmado, o conjunto mecânico da picape deve ter novidades. A primeira delas é a oferta do propulsor 1.3 FireFly — mesmo da linha Argo e Cronos — capaz de render até 109 cv. O propulsor compor a mecânica das versões mais caras.

As variantes mais em conta devem manter o confiável 1.4 Fire de até 88 CV. A transmissão deve ser manual de cinco marchas, mas ainda há esperança de que a marca traga a nova caixa CVT.