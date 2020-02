Cinto de três pontos, isofix e apoio de cabeça agora são obrigatórios

Rio - O carro no Brasil está mais seguro. Desde o dia 29 de janeiro, três novos itens de segurança passaram a ser obrigatórios para todos os veículos zero quilômetro fabricados no país. São eles: cinto de segurança de três pontos, apoio de cabeça para todos os passageiros e ancoragem do tipo Isofix para cadeirinhas. A lista foi ampliada por determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que editou a resolução 518, em 2015.



A resolução do Contran já estava valendo para carros frutos de novos projetos, lançamentos de novas gerações, mas ainda não era obrigatório para atualizações de linhas. Segundo Emerson Feliciano, superintendente do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi/Mapfre), a inclusão dos equipamentos deve influenciar na redução de acidentes com vítimas fatais. Um relatório da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, revelou que, somente no ano passado, foram pagas mais de 40 mil indenizações por mortes em acidentes.



"O cinto de segurança de três pontos chegou ao mercado com o objetivo de reduzir as possíveis lesões que o condutor e os passageiros podem sofrer em caso de colisão.Ele é essencial para todo veículo, principalmente por reter melhor os ocupantes em sua posição e propicia uma distância maior deles em relação às partes rígidas do veículo", explica.



De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas, que incluem o uso incorreto ou a falta de equipamentos de segurança como o cinto de três pontos e ancoragem Isofix.

Segurança para os pequenos

O ancoramento Isofix é um dispositivo instalado na carroceria do veículo que permite a fixação de cadeirinhas de criança. De acordo com Emerson Farias, analista técnico do Cesvi, o principal benefício do sistema é proporcionar um vínculo estrutural por meio do encaixe rápido de garras existentes na base da cadeirinha, com engates soldados na carroceria do veículo, diminuindo o risco de uma má instalação, diferente das cadeirinhas comuns.

Para Rodolfo Rizzotto, coordenador do SOS Estradas, a ampliação da segurança nos veículos fabricados no Brasil é de extrema importância para a redução desses números. são positivas porque utilizam a tecnologia para salvar vidas. "Esses itens eles eram retirados mais pela economia de custos e também por serem tão vistos pelos consumidores. Mas isso vem mudando de uns anos para cá. Ficou mais claro há seis anos atrás, com a obrigação dos airbags e sistema de freios ABS", explica.