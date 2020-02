Potência em edição limitada

O Ford GT acaba de ser atualizado para a linha 2020 com nova versão e, para variar, ficou mais potente. Agora, o motor V6 biturbo do superesportivo entrega 669 cv de potência. A configuração inserida no modelo é a Liquid Carbon, com carroceria de fibra de carbono aparente.

Inicialmente, a Ford havia programado a produção de mil unidades, durante dois anos, mas a fabricação foi estendida até 2022, com acréscimo de 350 unidades ao número inicial. Segundo a marca, a decisão foi tomada após a grande procura.

Sob a tampa atrás da cabine, o motivo da procura: o motor V6 3.5 EcoBoost biturbo longitudinal (no sentido do carro) do Ford GT 2020 que traz aprimoramentos em relação ao propulsor anterior. A mudança, que inclui melhora no resfriamento dos pistões e bobinas de ignição, resulta em 13 cv a mais. Os engenheiros elaboraram novo sistema de arrefecimento com dutos que ampliam em 50% o fluxo de ar e intercoolers maiores para resfriar o ar de admissão. Isso dá mais fôlego na aceleração.

Outra mudança está no conjunto de suspensão recalibrado no modo pista para refinar a dirigibilidade e o controle da carroceria nas curvas em alta velocidade. Outra novidade é o escapamento de titânio Akrapovi, renomada marca de competição, 4 kg mais leve.