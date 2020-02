Ducati V4 Superleggera chega ao mercado por R$ 700 mil

Rio - Revelada na última semana pela Ducati, a esportiva Superleggera V4 assume o posto de moto de linha mais cara do país por R$ 700 mil. Para se ter noção, só o sinal para adquirir a moto daria para adquirir sete motos populares: R$ 100 mil.



O modelo, que é uma variante ainda mais agressiva da V4 Panigale, tem motor V4, de 998 cc, capaz de entregar até 224 cavalos de potência e 11,9 kgfm de torque, quando configurada para as ruas. Nas pistas, ela é ainda mais insana e chega a render 234 cv.



O segredo de tanta potência está no peso da versão. São apenas 152 kg (16 kg a menos que a V4 Panigale) o que resulta em uma das melhores relações peso-potência da categoria 1,54 cv/kg.



A ciclística possui chassi tubular, braço oscilante e rodas em fibra de carbono. As suspensões dianteiras são da Ölhins de titânio e os freios da Brembo.



No quesito tecnologia, a V4 Superleggera também chama atenção. O modelo possui controles eletrônicos de tração, sistema de modos de condução e "asas", que servem para manter a poderosa superesportiva no chão. Até os 270 km/h, a força gerada para baixo é de até 50 kg.