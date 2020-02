Peugeot promete picape que deve fazer frente com a Toyota Hilux

Depois de alguns anos de anúncios e promessas, enfim, a Peugeot parece está perto de lançar a sua primeira picape média no mercado brasileiro. Segundo a marca, o modelo se chamará Landtrek e terá diferenciais como o tamanho da caçamba e o conforto no interior da cabine. A picape será lançada até junho em mercados sul-americanos, mas a chegada no Brasil só deve acontecer no segundo semestre.

De acordo com anúncio da marca do leão, o modelo terá 5,33 m de comprimento e 1,92 m de largura, com uma capacidade de carga superior a uma tonelada. Medidas maiores que algumas concorrentes, como a Toyota Hilux, que tem 5,31 de comprimento e 1,85 de largura.

A Peugeot ainda faz mistério quanto a mecânica do modelo. Os únicos detalhes revelados são que ela terá versões a gasolina e a diesel. Contudo, apesar do mistério, especula-se que a opção a diesel entregará 150 cv de potência. O espaço para passageiros também está garantido, já que o modelo será oferecido em configuração cabine dupla.

O design chama atenção pelo porte. Tem dianteira com elementos já visto em outros modelos da marca, como a grade vertical, que traz detalhes tridimensionais e a logo da marca ao centro. Mais recente, a assinatura em LED que invadem o para-choque também devem ser inseridas nas opções mais caras.

Se o design promete agradar, a lista de equipamentos mais ainda. Segundo a própria Peugeot, o modelo trará multimídia com tela sensível ao toque de 10" compatível com Android Auto e Apple Car Play, câmera 360° para estacionamento — tecnologia similar à sistema presente na Nissan Frontier —.

ITEM SEGURANÇA

A segurança também tem papel importante na lista. Serão de série, o Hill Descent Control (que permite manter o veículo numa velocidade bastante baixa e focar exclusivamente na direção, proporcionando controle e segurança nos declives mais acentuados), o Trailer Swing Control (assistência para reboque) com um ESP que reage automaticamente a movimentos inesperados do reboque, e seis airbags de série (frontais, cortina e laterais).