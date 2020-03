Honda apresenta versão SE da NXR 160 Bros

A versão Special Edition (SE) da sua mais popular aventureira urbana, NXR 160 Bros. A trail é a última da linha japonesa a receber a variante, que foi anunciada ainda no ano passado, durante o Salão das Duas Rodas, em São Paulo. A versão chega às concessionárias da marca por R$13.160.

Em relação as demais opções, a NXR 160 Bros SE traz pintura em tom de vermelho, faixas brancas e grafismos exclusivos. De acordo com a Honda, a escolha pelo tom é inspirada em modelos dedicados às pistas de rally, como a poderosa CRF 450 RW e Rally, vencedoras, respectivamente no Mundial de Motocross e no rally Dakar 2020. Além da pintura e dos grafismos, o modelo chega equipado com um painel de instrumentos "clack-out", que tem fundo preto e elementos em branco.

No centro do chassi tipo berço semi duplo, a marca manteve o motor monocilíndrico flex arrefecido a ar, de quatro tempos, com comando único de válvulas no cabeçote (OHC) — mesmo propulsor usado na família CG de 162,7 cc, que entrega 14,7 cv a 8.500 RPM e 1,60 kgfm a 5.500 rpm. O propulsor tem partida elétrica, injeção eletrônica de combustível e vai associado ao câmbio manual de cinco marchas.

GARFO TELESCÓPICO

A suspensão, naturalmente elevada para o uso misto, tem garfo telescópico na dianteira, com curso de 180 mm, e monochoque atrás, de 150 mm. O sistema de freios tem disco nas duas rodas e sistema CBS, que funciona como um ABS, acionando as duas pinças conjuntamente para uma frenagem distribuída.

As rodasde 17 (trás) e 19 (frente) usam pneus de uso misto para a melhor adaptação ao uso em pisos acidentados.