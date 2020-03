BMW prepara nova custom para concorrer com a Harley-Davidson

Rio - A BMW está perto de lançar sua custom R18 com o tradicional motor boxer de 1800 cc. A grandalhona acaba de ter suas primeiras imagens oficiais reveladas, após a marca alemã registrar a patente do modelo no Instituto Nacional da Propriedade (Inpi). A ação não confirma o lançamento por aqui, mas sugere algum interesse da marca em se inserir no mercado, hoje dominado pela Harley-Davidson.

O registro de patente é uma garantia para montadoras que se resguardam sobre a propriedade do projeto. A custom da BMW já teve a sua primeira aparição no último Salão de Milão, na Itália, onde surgiu assinada como o conceito R18. No entanto, a estreia oficial só deve acontecer em 2021.

A marca alemã registrou duas versões da estradeira: uma mais clássica e a segunda, com mais carenagens, voltada para longas viagens. Pelas imagens, também é possível ver o novo motor boxer da linha custom. O propulsor de 1.800 cc, que usa arquitetura clássica de dois cilindros opostos, sendo quatro válvulas por cilindro, inova ao trazer ignição dupla (duas velas por cilindro) e nova geometria de bloco, além do sistema de injeção eletrônica BMS-O.

Segundo a BMW, o propulsor será o boxer mais potente já fabricado pela marca. A expectativa é que ele renda 91 cv de potência a 4750 rpm e entregue 16 kgfm de torque já a 3000 rpm.