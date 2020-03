A Dafra completa 12 anos de mercado no Brasil e para comemorar prepara três lançamentos em 2020. O primeiro deles foi anunciado na última semana, a scooter Citycon HD 300, que chega por R$ 21.490 com freio ABS de série, 10 kg mais leve e baú mais espaçoso. Deve brigar com a irmã Citycon 300 i e as rivais Yamaha XMax 250 e Kymco Downtown 300i.

Uma das novidades do modelo em relação às Citycom 300 i e 300 S, as carenagens da HD 300 tiveram sua fixação reposicionadas no chassi para abrir espaço no baú. O ajuste garantiu aumento da litragem do compartimento, que passa a acomodar até 38 litros.

Outra mudança quando comparada a irmã Citycom está no escudo frontal menor, devido a retirada do para-brisa e manutenção dos faróis de LED. A HD também tem ganho no quesito peso, já que está 10 kg mais leve.

No centro do chassi tubular, vai o motor monocilíndrico de 273 cc — mesmo usado no restante da linha Citycom 300 —, que passou por novo ajuste para entregar os 27 cv de potência máxima e 2,8 kgfm de torque mais rapidamente.

O motor continua associado ao câmbio do tipo CVT, sistema que dispensa a troca de marchas e o uso da manete de embreagem. Basta acelerar e frear.

As rodas de liga leve mantiveram as 16 polegadas, mas adotaram novo design, com dez raios e desenho curvo. Os pneus seguem iguais aos do restante da linha. O mesmo acontece com o sistema de freios, com discos de 260 mm (trás) e 287 mm (frente), ambos com pinça dupla e ABS já de série. A suspensão também é importada dos demais modelos. Há garfo telescópico de 80 mm na frente e amortecimento duplo de 75 mm atrás.

Segundo a Dafra, a nova HD 300 já está disponível nas concessionárias da marca, com preço sugerido de R$ 21.990. O valor é o mesmo cobrado pela variante Citycom 300 S ABS.