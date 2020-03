Xiaomi prepara investida no segmento das motos elétricas

Rio - A Xiaomi, popular por aqui pelos seus celulares, acaba de apresentar detalhes sobre sua primeira moto elétrica, a Segway Apex. O modelo, desenvolvido em parceria com a Ninebot, tem propulsão digna de uma superbike com motorização a combustão e tem um zero a 100 km/h em apenas quatro segundos. A chinesa ainda não revelou os preços e nem a data definitiva de lançamento.

De acordo com o anúncio da Xiaomi, a Segway Apex tem motorização com potência equivalente a 150 cv e pode alcançar a máxima de 200 km/h de velocidade. Os números não são fora de série no segmento das motos, mas entre as elétricas, ela ficará entre as mais potentes. A autonomia não foi revelada, mas espera-se que ela atinja, ao menos, os 200 km.

Pelas imagens, o modelo tem design similar aos modelos usados nas competições de moto-velocidade, com tanque de combustível rebaixado, rabeta encurtada e guidão tanque de combustível rebaixado, rabeta curta e elevada e guidão esportivo. As linhas das carenagens são mais quadradas e a dianteira tem para-brisa elevado.