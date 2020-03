Chevrolet revela preços e detalhes do novo Tracker

A lista de SUVs acaba de ganhar um novo integrante. É mais ou menos isso. O novo Tracker foi anunciado, na última segunda-feira, pela Chevrolet. O modelo chega com duas opções de motores, ambas turbinadas: 1.0 e 1.2. Vendido em seis versões, os preços partem de R$ 82 mil na versão de entrada e podem chegar aos R$ 112 mil, na mais completa, a Premier.



O motor 1.0 é o mesmo utilizado no irmão menor Onix, que rende até 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Ele pode estar associado a uma transmissão manual de cinco marchas ou a um câmbio automático de seis. Inédito em modelos da marca no Brasil, o motor 1.2 turbo de 133 cv, só estará disponível nas versões mais caras e combinado com o câmbio automático.

Novo Chevrolet Tracker - Divulgação



O SUV repete a receita dos irmãos compactos quando o assunto é lista de equipamentos. De série, o modelo de terceira geração traz seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade, tração e assistente de partida em rampa, além de faróis com projetores e luzes diurnas de LEDs. O multimídia de oito polegadas compatível com Android Auto e Apple Car Play e a conexão Wifi também entram nessa lista desde a versão mais barata. O SUV repete a receita dos irmãos compactos quando o assunto é lista de equipamentos. De série, o modelo de terceira geração traz seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade, tração e assistente de partida em rampa, além de faróis com projetores e luzes diurnas de LEDs. O multimídia de oito polegadas compatível com Android Auto e Apple Car Play e a conexão Wifi também entram nessa lista desde a versão mais barata.

Novo Chevrolet Tracker - Divulgação



Feito sobre a plataforma GEM (mesma do novo Onix), o Tracker mudou de visual e também de tamanho. No comprimento, o modelo passa a ter 4,27 metros (ganho de 10 cm). Já na largura e entre-eixos, a medida sobe para 2,04 m (1 cm maior) e 2,57 m (1,5 cm a mais), respectivamente. Outra dimensão importante alterada foi a do porta-malas, que sobe de 306 para 393 litros.



A versão topo de linha, 1.2 Premier, inclui itens que chamam a atenção. O mais interessante é o sistema de frenagem automática de emergência, que reduz o risco de acidentes em baixas velocidades. A lista traz ainda faróis full LED, teto solar panorâmico, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, carregador por indução para celulares, sensores dianteiros e laterais e painel de instrumentos colorido.



A versão dedicada ao público PCD será vendida com preço definido em R$ 70 mil e terá o motor 1.0 turbo. A lista de itens ainda não foi revelada.



Preços e versões

1.0 turbo (automático) - R$ 70.000*

1.0 turbo (manual) - R$ 82.000

1.0 turbo LT (automático) - R$ 89.900

1.2 turbo (automático) - R$ 90.500

1.2 turbo LTZ (automático) - R$ 99.900

*Versão destinada ao público PcD (Pessoa com deficiência)