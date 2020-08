Confira que fazer quando a pintura do seu carro é riscada

Todos os motoristas estão sujeitos a uma batida no carro da frente, uma raspada na hora de manobrar, ou até a um erro de cálculo. Ainda que, a princípio a, pintura automotiva seja algo estético, ela serve de proteção para a lataria do carro. Formada por três camadas (primer, tinta e verniz), ajuda a isolar a oxidação. Por isso, o reparo da área danificada pelo acidente acaba se tornando imprescindível.

Uma forma de identificar a gravidade do problema é passando o dedo sobre o local para ver se há profundidade. Quanto menos for possível sentir a diferença de textura, mais superficial e fácil será remover o risco da pintura automotiva.

Caso o risco tenha profundidade é um sinal de que o primer foi atingido, ou seja, a última camada da pintura. Neste caso, o simples polimento não será o suficiente para resolver o problema, sendo necessário contratar um profissional especializado para refazer a pintura da peça.

Já em riscos superficiais, o uso de cera ou massa para polimento, por exemplo, podem ser o bastante para deixar o carro como novo. “A pintura do carro age como uma camada protetora e, quando danificada, pode acontecer a oxidação do local, provocando danos ainda maiores à lataria do carro”, destaca o CEO da startup de orçamentos automotivos BateClick, Gustavo Lima.

Exemplo de corrosão na lataria do carro, quando o verniz já não protege mais contra oxidação Divulgação

“Na maioria das vezes, quando os arranhões atingem apenas o verniz, um polimento pode ser o suficiente para remover o risco”, completa. Em casos mais delicados será preciso consultar um especialista em funilaria ou pintura automotiva para avaliar o local danificado e apresentar um diagnóstico da melhor forma de recuperar o veículo após um arranhão.

“Além dos reparos relacionados à pintura, por exemplo, talvez seja preciso fazer pequenos reparos na funilaria. Por isso, qualquer tentativa de improviso pode piorar e o custo para reparar será ainda maior”, avalia o especialista.

Nos últimos quatro meses, a BateClick registrou um aumento de 25% no número de solicitações de pequenos e médios reparos automotivos. “O momento foi oportuno para o motorista, porque pode-se aproveitar para fazer aquele pequeno reparo na pintura automotiva no veículo que sempre era adiado”, ressalta o CEO da startup.