Lewis Hamilton lança equipe que vai disputar rali de carros elétricos

Lewis Hamilton mais uma vez larga na frente. O hexacampeão da Fórmula 1 acaba de anunciar que também vai atuar em competições de rali. Ele, contudo, não vai pilotar, mas será o chefe da equipe X44, que participará de provas da Extreme E, campeonato disputado somente com carros elétricos. A nova categoria terá a primeira temporada em 2021. E, melhor de tudo, com direito até mesmo a uma etapa na Amazônia.



Com forte apelo pela questão ambiental, a Extreme E tem foi criada pelo espanhol Alejandro Agag, que também fundou a Fórmula E — primeira categoria de automobilismo exclusivamente composta por carros elétricos. Porém, os SUVs vão participar apenas de provas off-road.

A primeira temporada da Extreme E contará com provas em cinco locais que sofreram fortes impactos ambientais. Não por acaso, no Brasil, a competição será em plena Floresta Amazônica, mais precisamente no Estado do Pará. Também estão programadas etapas no Senegal, Arábia Saudita e Groenlândia, entre outros países.

"Me sinto muito orgulhoso de anunciar minha equipe e confirmar nossa entrada no Extreme E. Ter meu próprio time é um desafio totalmente novo. A competição me atraiu pelo seu foco ambiental. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Posso unir o amor pela velocidade e pelo planeta", destacou Hamilton.



Os nomes dos pilotos da equipe X44 — um homem e uma mulher — não foram anunciado. Também vão competir as escuderias Chip Ganassi Racing e a Andretti United, dos Estados Unidos, a Abt e a HWA, da Alemanha, a espanhola QEV Technologies, a Techeetah, da Indonésia, e a britânica Veloce Racing.