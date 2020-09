Maserati apresenta a 'fera' MC20

Maserati sempre foi sinônimo de esportividade. E o mais novo lançamento da marca italiana não poderia fugir à regra. Trata-se do MC20, superesportivo que une as conhecidas linhas arrojadas de design da tradicional fábrica de Modena e, claro, motorização pra causar inveja à concorrência.

O MC20 é equipado com um motor a combustão central-traseiro V6 3.0 litros equipado com dois turbos — carro também terá versão com propulsão elétrica. A unidade entrega 630 cv de potência máxima e brutos 74,5 kgfm de torque. Com transmissão de dupla embreagem e oito marchas, o bólido faz o 0-100 km/h em menos de 2,9 segundos e pode atingir velocidade máxima acima de 325 km/h.

Com comprimento total de 4,67 metros e um entre-eixos de 2,70 m, o cupê dois lugares tem construção esmerada, com utilização de fibra de carbono em sua estrutura e também na carroceria. Assim, são menos de 1.500 quilos — o motor não chega aos 220 quilos.

Já o interior tem elementos em couro, bancos esportivos e tela central de dez polegadas. As portas abrem para cima. Para conter o ímpeto do MC20, freios de carbono-cerâmica são oferecidos como opcionais. O preço da 'fera' nos Estados Unidos, onde começa a ser vendido ainda neste ano, será de US$ 210 mil — cerca de R$ 1,1 milhão.