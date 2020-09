Fiat Argo 2021 estreia com novos equipamentos e retoques no visual

Eis, enfim, o Fiat Argo 2021. O modelo começa a ser vendido na rede de concessionárias da marca com novidades. Entre os destaques, mais equipamentos de série, retoques no visual e o pacote S-Design nas versões Drive 1.0 e 1.3. Os preços da nova linha partem de R$ 53.990.

No visual, a principal atração do Argo 2021 é a adoção do novo padrão de logotipos da Fiat, que estreou na nova geração da picape Strada. A mudança veio acompanhada também de calotas diferenciadas nas versões de entrada e de um acabamento preto fosco nas rodas de 17 polegadas da versão esportivada HGT.

Na versão 1.0, a única novidade são as calotas com novo desenho. Já o pacote de itens de série e opcionais (preparação para som e limpador e desembaçador do vidro traseiro) seguem inalterados.

Fiat Argo 2021 Divulgação Acabamento com elementos em couro no Fiat Argo HGT - Divulgação Fiat Argo Trekking 1.8 : visual aventureiro - Divulgação

A configuração seguinte é a Drive 1.0 (R$ 58.890), que além das novas calotas passa a contar de série com central multimídia com tela de 7" e volante multifuncional.

O Argo Drive 1.0 conta ainda com o pacote de opcionais Plus (espelhos retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos e sensor de estacionamento traseiro) e a série S-Design, um pacote que adiciona calotas com novo acabamento, sensor de pressão dos pneus, e a pintura bicolor da carroceria.

A versão seguinte é a Drive 1.3, que, além da central multimídia de sete polegadas e volante multifuncional, traz de série entrada USB na traseira, retrovisores elétricos e sensor de estacionamento traseiro. Nesta configuração, o pacote S-Design ganha ainda as rodas de liga leve aro 15

Nas versões como apelo aventureiro Trekking 1.3 e 1.8, a Fiat mexeu nos adesivos, além de adicionar controles eletrônicos de tração e estabilidade e assistente de partida em rampas de série para a motorização 1.3, que passa a contar também, na lista de opcionais, com chave presencial e ar-condicionado automático digital.

Topo de linha, a versão HGT ganhou de série, além das rodas com novo acabamento, o painel com tela TFT de sete polegadas, volante em couro e o apoio de braços. A versão Precision, que combinava o conjunto mecânico da HGT com um pacote visual mais sóbrio, deixa de ser oferecida na linha 2021.

A mecânica segue sem mudanças: as versões 1.0 e Drive 1.0 mantêm o motor 1.0 de três cilindros e 77 cv de potência, enquanto o Drive 1.3 e o Trekking 1.3 usam o 1.3 de quatro cilindros e 109 cv. Sempre com o câmbio manual de cinco marchas.

Já as versões Trekking 1.8 e HGT 1.8 do Argo 2021 usam o mesmo motor 1.8 E.torQ, de 139 cv de potência, que é combinado somente ao câmbio automático de seis marchas.

VERSÕES E PREÇOS:

Fiat Argo 1.0 – R$ 53.990

Fiat Argo Drive 1.0 – R$ 58.890

Fiat Argo Drive 1.3 – R$ 61.990

Fiat Argo Trekking 1.3 – R$ 64.990

Fiat Argo Trekking 1.8 AT – R$ 69.990

Fiat Argo HGT 1.8 AT – R$ 74.990