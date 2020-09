Mercedes-Benz inicia a pré-venda do GLB no Brasil

A Mercedes-Benz anuncia a pré-venda no Brasil do novíssimo GLB — o modelo estreia em um segmento abaixo do GLC e acima do GLA. O SUV de luxo da marca alemã desembarca aqui apenas em uma única versão — a 200 Launch Edition. O preço sugerido é de R$ 299.900.

Lançado no mercado europeu ano passado, o GLB 200 Launch Edition vai brigar diretamente no Brasil com Audi Q3, BMW X1 e Land Rover Discovery Sport. Com 4,63 metros de comprimento, o modelo tem configuração de sete lugares — a terceira fila é composta por dois bancos individuais.

Por dentro, itens para o conforto e a segurança dos passageiros. Entre eles, duas telas digitais de dez polegadas e acionadas pelo comando de voz batizado 'Hey Mercedes', carregador wireless e assistentes semiautônomos de distância, direção, ponto cego, desembarque, mudança e manutenção de faixa. Há ainda teto solar elétrico panorâmico.

Já a motorização do GLB 200 Launch Edition é um quatro cilindros dotado de turbo e 1.3 litro. A unidade entrega até 163 cv de potência. Para economizar combustível, propulsor tem tecnologia de desativação de dois dos cilindros. A transmissão é de dupla embreagem com oito marchas e a tração é dianteira.

Chevrolet prepara lançamento da versão RS do Onix

A Chevrolet vai lançar a primeira versão RS no Brasil. A estreia será com o Onix RS, com motor 1.0 turbo e itens exclusivos. "O conceito RS foca no aspiracional, com visual esportivo e acabamentos específicos", diz Hermann Mahnke, diretor de Marketing da GM.

Toyotota Hilux com passaporte carimbado pro Brasil

A Toyota Hilux está com passaporte carimbado pra desembarcar no Brasil. É o que esperamos. Fabricada em Zárate, na Argentina, a picape deve ser lançada em outubro ou fim de novembro no país vizinho e poderá chegar aqui ainda em 2020. O desing está devidamente renovado e, debaixo do capô, nova motorização — o inédito 2.8 turbodiesel. Vamos aguardar!

Mercado de usados tem alta em agosto

A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) anunciou que as transações de veículos usados — automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros — apresentaram crescimento de 10,44% em agosto, quando comparado com o mês anterior. Foram 1.258.743 unidades vendidas, contra 1.139.802, em julho. Na comparação com agosto de 2019, 1.304.539 veículos comercializados, houve retração de 3,51%.

Fiat Argo 2021 já está nas lojas

O Fiat Argo 2021 já está nas concessionárias. Entre os destaques, mais itens de série, retoques no visual e o pacote S-Design nas versões Drive 1.0 e 1.3. Os preços ficam entre R$ 53.990 e R$ 74.990.

BMW elétrico estreia...na China

A BMW já vende o novo iX3. Mas, infelizmente, na China. O SUV alemão é equipado com motor elétrico e uma bateria de 74 kW — são produzidos 286 cv de potência e 40,6 kgfm de torque. A autonomia estimada é de 460 quilômetros. Na terra de Mao Tse Tung, os preços variam entre 470 mil e 510 mil yuans — cerca de R$ 365 mil e R$ 397 mil.

