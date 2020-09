Hyundai apresenta o novo Tucson

Olha o novo Hyundai Tucson aí, gente! Mas não se anime. A quarta geração do SUV coreano foi apresentada hoje para os mercados europeu e americano, porém não chegará ao Brasil tão cedo. A explicação é uma só: por aqui, a marca fabrica e vende o modelo da segunda — esta com nome de batismo de iX35 — e terceira gerações.

No visual, linhas futuristas, principalmente pela grade frontal e a traseira — esta com lanternas verticais ligadas por uma faixa de LED. Nas laterais, linha de cintura alta e vincos garantem aspecto mais parrudo ao novo Tucson.

Com nova plataforma, o Tucson está um pouco maior. São 4,50 metros de comprimento — 2 centímetros mais — e largura de 1,86 m — aumento de 1,5 cm. O entre-eixos cresceu 1 cm e totaliza 2,68 m. O porta-malas comporta 546 litros na versão híbrida e 620 litros na gasolina.

Debaixo do capô, o novo Tucson terá motores com opções a diesel e a gasolina, além de híbrida e híbrida-leve. A 'básica' é um 1.6 turbo de 150 cv e câmbio manual de seis marchas. As híbridas-leve de 48V estão no propulsor 1.6 turbo a gasolina — 150 cv ou 180 cv e transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades. Há ainda o 1.6 diesel de 136 cv e caixa automatizada.

A versão mais parruda do Tucson é uma híbrida que alia motor 1.6 turbo a gasolina com um propulsor elétrico. No total, 230 cv de potência máxima, com câmbio automático de seis marchas e a possibilidade de ter tração integral.