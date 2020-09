Honda WR-V 2021 estreia nova versão LX e ganha retoques no visual

A Honda estreia o WR-V 2021. Lançado em 2017 no Brasil, o modelo, que é derivado do Fit, recebe os primeiros retoques no visual. E ganha uma nova versão de entrada — a LX. A novidade chega em outubro às lojas, com preços a partir de R$ 83,4 mil.

A reestilização deixou o visual do WR-V brasileiro igual ao do 'irmão' asiático. Além de molduras redesenhadas para os faróis de neblina, o modelo ganha grade frontal com aletas horizontais e área cromada mais estreita. Na traseira, novo para-choque, com 6,7 centímetros a mais no comprimento. As versões EX e EXL têm ainda lanternas e faróis em LEDs.

No interior, adoção de bancos com novo tecido (LX e EX) e couro agora com costuras na cor preta (versão EXL), além da troca de detalhes de acabamento em cinza por plásticos em preto brilhante e cromados.

Honda WR-V 2021 - Divulgação

Honda WR-V 2021 - Divulgação

A nova versão LX, com preço de R$ 83,4 mil, chega para ocupar o posto de mais acessível da linha do WR-V. Na comparação com a EX, a LX perde os airbags laterais, além do ar-condicionado digital, que passa a ser convencional, e a central multimídia, substituída por sistema de som também convencional. Por outro lado, incorpora os controles eletrônicos de tração e estabilidade, além do assistente de partida em rampas, itens antes indisponíveis no WR-V.

Já a versão intermediária EX (R$ 90,3 mil), que já trazia airbags laterais, ar-condicionado automático digital e a central multimídia com tela de 7 polegadas, incorporou as aletas para trocas de marcha no volante, sensores de estacionamento traseiro e dois tweeters no sistema de som.

Na topo de linha EXL (R$ 94,7 mil), além dos equipamentos das versões anteriores, há navegador GPS no sistema multimídia, bancos em couro, retrovisores externos com rebatimento elétrico e espelho interno eletrocrômico e sensores de estacionamento dianteiros.

A Honda não mexeu no conjunto mecânico. Todas as versões seguem equipadas com o motor 1.5 flex de 115/116 cv, sempre combinado a um câmbio automático CVT.