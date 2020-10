A Fiat faz a estreia do Mobi 2021 divulgação

Por O Dia

A Fiat faz a estreia do Mobi 2021. E a principal novidade é a chegada da versão Trekking, topo de linha que se junta às opções Easy e Like. A nova configuração se destaca por elementos como barras longitudinais de teto, calotas escurecidas com desenho exclusivo ou rodas de liga leve de 14 polegadas, faixas laterais e maçanetas pintadas na cor do carro, entre outros itens.



Já a versão Like está com novos para-choques dianteiros, moldura na caixa de rodas, pintura lateral inferior e calotas. Outra novidade é a central multimídia UConnect 7, disponível opcionalmente nas configurações Like e Trekking.



Com tela de sete polegadas, o equipamento roda no Apple Carplay e Android Auto e pode parear até dois smartphones. O UConnect 7 permite navegação via Waze e Google Maps, streaming de músicas e MP3, reconhecimento de voz e leitura e resposta de mensagem com tecnologia 'handsfree' (sem necessidade de usar as mãos) para SMS e WhatsApp.



O Fiat Mobi é equipado unicamente com o motor Fire Evo de 1.0 litro e 75 cv de potência máxima. Os preços do compacto são R$ 38.990 (Easy), R$ 46.490 (Like) e R$ 47.390 (Trekking).



ESTREIAS DA SEMANA



Na próxima semana, duas estreias no mercado brasileiro. Na quarta-feira, 28 de outubro, será o lançamento do novo Nissan Versa. No dia seguinte, dia 29, apresentação da picape Volkwagen Amarok.



A Kawasaki anuncia para novembro a chegada da linha 2021 da Ninja 650 e da Z650 divulgação

KAWASAKI NINJA 650 E Z650: LINHA 2021



A Kawasaki anuncia para novembro a chegada da linha 2021 da Ninja 650 e da Z650. As duas compartilham o mesmo motor bicilíndrico de 68 cv de potência e estão com visual repaginado. A Ninja 650 estreia novo conjunto de faróis de LEDs e painel com tela de 4,3 polegadas. O preço é R$ 39,9 mil. A Z650 também traz as duas novidades e passa a ser equipada com pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2. Segundo a marca, 'calçado' permite condução mais segura. Modelo custa R$ 37,5 mil.



A Kawasaki anuncia para novembro a chegada da linha 2021 da Ninja 650 e da Z650. As duas compartilham o mesmo motor bicilíndrico de 68 cv de potência e estão com visual repaginado. A Ninja 650 estreia novo conjunto de faróis de LEDs e painel com tela de 4,3 polegadas. O preço é R$ 39,9 mil. A Z650 também traz as duas novidades e passa a ser equipada com pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2. Segundo a marca, 'calçado' permite condução mais segura. Modelo custa R$ 37,5 mil.

Publicidade

A Ford vai vender o Mustang Mach 1 na Europoa. divulgação

EDIÇÃO ESPECIAL DO FORD MUSTANG



A Ford vai vender o Mustang Mach 1 na Europoa. A edição limitada de alto desempenho do esportivo tem motor V8 5.0 litros com calibração e refrigeração especial, 460 cv de potência e aerodinâmica desenvolvida para as pistas.





Publicidade

A Mini lança a nova geração da família Countryman no Brasil divulgação

MINI CHEGA EM QUATRO VERSÕES



A Mini lança a nova geração da família Countryman no Brasil, que chega em quatro versões. Duas híbridas com motor elétrico 'plug-in' - a Cooper S ALL4 Exclusive (R$ 234,9 mil) e Cooper S E ALL4 TOP (R$ 264,9 mil). Já o Cooper Countryman (R$ 199,9 mil) e John Cooper Works ALL4 (R$ 299,9 mil) têm propulsor a combustão.



MITSUBISHI ECLIPSE RUMO AO BRASIL



A Mitsubishi apresenta o novo Eclipse Cross. Mas no Japão. O SUV está com novo desenho e chama a atenção a traseira reestilizada, que não ostenta mais o controverso vidro dividido por uma barra. Outra novidade é uma versão híbrida. Modelo chega ao Brasil no segundo semestre de 2021.