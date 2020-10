Fabricado no México, o modelo desembarca em versão única e traz como um dos principais atrativos a versátil configuração interna divulgação

A Mercedes-Benz faz a estreia no mercado brasileiro do GLB 200 Launch Edition. Fabricado no México, o modelo desembarca em versão única e traz como um dos principais atrativos a versátil configuração interna. Afinal, é o primeiro SUV da marca a ter capacidade de levar levar até sete pessoas.



Com um entre-eixos de 2,82 metros, o GLB 200 tem três fileiras de bancos, sendo que os dois assentos na terceira fila servem apenas para pessoas com até 1,68 metro de altura. Para o conforto dos dois passageiros, há porta-copos entre os bancos e porta-objetos emborrachados à esquerda e à direita do compartimento de bagagem.



Os bancos da terceira fileira podem ser rebatidos e ficarem nivelados com o assoalho do porta-malas. Assim, amplia a capacidade de carga, que varia entre 130 e 1.680 litros. Já a segunda fila de assentos pode ser rebatida total ou parcialmente, na proporção 40/20/40.



Debaixo do capô, o GLB 200 conta com um motor de quatro cilindros 1.3 litros capaz de entregar até 163 cv de potência máxima. A unidade de força tem tecnologia de desativação de dois dos cilindros para economizar combustível. O câmbio é o 7G-DCT de dupla embreagem e sete velocidades. O preço é de iniciais R$ 299,9 mil.









Nissan: 20 anos de Brasil

A Nissan acaba de completar 20 anos de atividades no Brasil, com mais de 880 mil veículos vendidos e fábrica em Resende, no Sul Fluminense. E, amanhã, a marca apresenta à imprensa o novo Versa.

Porsche 718 Cayman GT4 e 718 Spyder no Brasil

De uma só tacada, a Porsche lança no Brasil o cupê 718 Cayman GT4 e o roadster 718 Spyder. A marca já aceita encomendas, mas os modelos só vão desembarcar por aqui em 2021. Ambos compartilham o novo motor aspirado de seis cilindros 4.0 litros de 420 cv de potência máxima e torque de 42,8 kgfm. A transmissão é manual de seis marchas ou automatizada PDK de dupla embreagem e sete velocidades. O 718 Cayman GT4 custa a partir de R$ 555 mil, enquanto o 718 Spyder parte de R$ 549 mil.



Ford testa veículos autônomos

A Ford já testa a quarta geração de veículos autônomos divulgação

A Ford já testa a quarta geração de veículos autônomos. Construídos em parceria com a Argo AI, sobre a plataforma do Escape híbrido, os modelos receberam avanços na tecnologia de sensores e computação. Os carros serão gradualmente integrados aos centros da marca em Austin, Detroit, Miami, Palo Alto, Pittsburgh e Washington, nos Estados Unidos.







Hummer volta totalmente elétrico

Lembra do parrudão Hummer? Pois a General Motors vai passar a vender o grandalhão em 2021, agora sob a chancela da GMC. O GMC Hummer EV é totalmente elétrico e dotado de três motores, com 1.014 cv de potência e inacreditável torque de 1.591 kgfm. A autonomia é superior a 560 quilômetros com carga total.

Triumph ganha duas novas versões

A Triumph Tiger 1200 ganhou duas novas versões divulgação

A Triumph Tiger 1200 ganha duas novas versões. Já estão nas lojas da marca a Alpine Edition (R$ 83.590) e a Desert Edition (R$ 88.590). Ambas têm motor de três cilindros e 1.200 cc, com 141 cv de potência. Entre os itens de conforto, piloto automático, display colorido, iluminação de LED, manoplas com aquecimento e quatro modos de pilotagem.