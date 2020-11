Projeções já mostram como será espaço do evento Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 21:08 | Atualizado 09/11/2020 21:08

Rio - Os organizadores do Salão Moto Brasil (SMB) vão promover, no primeiro fim de semana de dezembro, o Rio Moto Week. Durante três dias, a feira reunirá no Aerotown Power Center, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, uma exposição de motocicletas e de acessórios, além de outras atrações para motociclistas e para toda a família.



Marcado para os dias 4 e 6 de dezembro, a feira terá encontros de motos clássicas e exposição de modelos customizados - a mostra, inclusive, se inicia algumas semanas antes do evento, no dia 20 de novembro, no próprio Aerotown. Ao mesmo tempo, marcas de motocicletas e de acessórios vão expor seus lançamentos.



Outras ações previstas são os sorteios e a distribuição de brindes durante toda a programação. Atrações musicais também devem movimentar os dias de evento. Ao todo, sete bandas já estão confirmadas para tocar o melhor do rock nacional e internacional. Além disso, os visitantes terão a comodidade de diversos bares e restaurantes do shopping.



Para garantir a segurança de todos em meio a pandemia de covid-19, o evento seguirá todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara e distanciamento social. O estacionamento será gratuito para motos e triciclos. A entrada no evento também será gratuita, mas a organização faz um apelo para os visitantes que puderam levar donativos para cães e gatos ou 1kg de alimento não perecível. As doações vão ajudar a ONG "Entre Pegadas", que atua na causa dos animais.



O evento também segue a proposta pet friendly, logo os visitantes poderão levar seus cães e gatos para curtir o evento, que terá espaço para os animais de estimação e feira de adoção.

Serviço:

Rio Moto Week

Datas: 4, 5 e 6 de dezembro de 2020

Horários: sexta das 17h às 22h; sábado das 12 às 22h; e domingo das 12h às 20h

Local: estacionamento do Aerotown Power Center - Av. Ayrton Senna, 2.541 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ