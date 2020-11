Por Lucas Cardoso

Publicado 13/11/2020 20:05

Rio - A Honda rompeu o silêncio, ontem, e revelou novos detalhes da linha 2022 do Honda Civic em teaser. O modelo terá linhas inspiradas no irmão maior Accord, dimensões maiores e traseira bem mais sóbria, quando comparada à 10ª geração do modelo. O modelo será apresentado oficialmente para o mercado norte-americano na próxima terça-feira, mas só deve chegar às lojas de lá no segundo semestre do ano que vem. Por aqui, só em 2022 mesmo.

fotogaleria

No vídeo divulgado pela Honda, detalhes como o conjunto de iluminação e a traseira bem mais sóbria que a atual chamaram a atenção. O modelo trocou as lanternas em formato de boomerang da linha atual, que provocaram rebuliço no lançamento da geração atual, em 2016. A porção agora tem um "Q" de BMW no seu design, com lanternas de LED invadindo a tampa do porta-malasNa frente, o capô mais extenso, que cobre a grade dianteira remete diretamente ao irmão maior Accord. A diferença fica nos faróis Full-LED que tem barra de LED na parte superior, quando no irmão maior a barra principal fica em baixo. A grade frontal traz a mesma identidade vista também no Fit atualizado.Outro detalhe que remete ao design do irmão maior está na lateral do modelo mostrado. Um detalhe no vidro espia das portas traseiras, que tem um recorte irregular. A peça mantêm o sedã com aspecto de 'notchback' característico da linha atual.Ainda não foi confirmada a motorização da nova linha, mas espera-se que a Honda mantenha o 2.0 aspirado, de 155 cv ou 1.5 turbo, de 173 cv, potência que chega nos 200 cv no Si. A transmissão, contudo, a marca pode optar pela troca do CVT pelo câmbio automático com conversor de torque.Lá nos EUA haverá ainda uma versão híbrida. A dúvida fica na chegada dessa variante aqui para rivalizar com o Toyota Corola Hybrid.