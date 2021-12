Jovens treinam desde setembro, quando foram retomadas as atividades presenciais da unidade de semiliberdade - Divulgação

Publicado 03/12/2021 17:02

Barra Mansa - Uma equipe de 10 socioeducandos do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad) de Barra Mansa irá participar de uma competição de corrida de rua. O evento será no “Porto Bracuhy”, em Angra dos Reis, às 8h, no domingo, dia 05.

Há dois meses, eles iniciaram os treinos que acontecem semanalmente na ciclovia Beira Rio, às margens do Rio Paraíba do Sul. Os treinamentos tiveram início desde a retomada das atividades presenciais da unidade de semiliberdade na região do Sul Fluminense.

Com o nome “Novo Rumo”, a equipe de corrida também conta com a participação de três profissionais do Criaad: o diretor Cristiano Alvarenga e dois agentes de segurança socioeducativos.

Enquanto cumprem a medida de semiliberdade, os jovens estudam em escolas da rede de ensino e realizam atividades fora da unidade. Eles são liberados aos finais de semana para retornar ao convívio com sua família e retornam para a unidade socioeducativa no início da semana seguinte.

O diretor do Criaad Barra Mansa, Cristiano Alvarenga comentou sobre o objetivo de participar de eventos, como este da corrida.

“Com o retorno presencial dos meninos, pensamos em promover atividades que eles também possam dar sequência e praticar fora do Criaad, como a corrida, que é fácil, individual e pode ser feita em qualquer local. A proposta da modalidade foi muito bem recebida, tivemos uma ótima adesão dos adolescentes e da equipe da unidade, então investimos treinando, fazendo uniformes sem nenhum estigma e que também utilizamos junto com eles. Estamos todos muito animados com essa primeira competição oficial”, falou.

Ainda segundo o diretor, a organização da Corrida Porto Bracuhy ofereceu a gratuidade da taxa de inscrição para os adolescentes da equipe Novo Rumo.