Plano de vacinação para esta sexta-feira, dia 17, em BMDivulgação

Publicado 16/12/2021 19:25

Barra Mansa - A vacinação contra covid-19 continua nesta sexta-feira, dia 17, em Barra Mansa. A aplicação ocorre das 9h às 16h, nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h, no PSF do Ano Bom.

O cronograma é o seguinte:

1ª dose destinada para pessoas a partir de 12 anos, nos postos de saúde dos bairros; segundas doses agendadas (Coronavac e AstraZeneca, no PSF do Ano Bom) e 3ª dose para maiores de 18 anos vacinados com a segunda dose até o dia 17/07.

Já a segunda dose da Janssen será aplicada em pessoas que receberam a primeira dose até o dia 07 de julho. Neste caso, a vacinação acontece no PSF Ano Bom e no posto de saúde dos bairros Vila Delgado e Vila Nova.

Influenza - A vacina contra a gripe também está disponível ( Influenza) para crianças maiores de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes em qualquer período gestacional e puérperas até 45 dias após o parto. A aplicação será na UBS Centro, na Rua Pinto Ribeiro, 65. No ato da vacinação, é necessária a apresentação de CPF, cartão do SUS e cartão de vacina.