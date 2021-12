Caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 17/12/2021 16:04

Barra Mansa - Um homem foi preso suspeito de esfaquear um idoso, de 69 anos, que não quis realizar uma troca de dois porcos por um cavalo, em Barra Mansa. O caso ocorreu na quinta-feira, dia 16, em área rural, .

De acordo com o relato da vítima aos policiais da 90ª DP (Delegacia de Polícia), ele estava em sua fazenda, quando o homem chegou e sugeriu a troca dos animais. Como o idoso não aceitou a oferta, o suspeito pegou uma faca e o agrediu.

A vítima foi esfaqueada no braço, na mão e no peito. Mesmo ferido o idoso conseguiu pegar um pedaço de madeira para se defender e o agressor fugiu. Ainda segundo a ocorrência, o homem teria encontrado a filha do idoso na estrada e a ameaçado.

O idoso foi levado para Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa e já recebeu alta. O fato foi registrado como lesão corporal. O suspeito foi localizado pela Polícia, na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas. Em seu bolso, os policiais, encontraram uma cápsula de cocaína. A faca usada na agressão foi achada na casa do suspeito.