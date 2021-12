Estreia será no Facebook do Grebal com peça adaptada do livro 'Família Curty - História Sem Fim' - Divulgação

Publicado 18/12/2021 10:58

Barra Mansa - Neste sábado, dia 18, acontece o lançamento do projeto virtual “Literatura em Movimento”. A ideia é transformar livros em teatro. A ação é uma parceria entre Grêmio Barra-mansense de Letras e a Cia Teatral Granada.

A estreia será na página do Facebook do Grebal , às 18h, com a peça de adaptação do livro “Família Curty - História Sem Fim”. A obra retrata a época em que a família Curty deixou suas terras, em 1819, com cerca de 2 mil suíços, para seguir os sonhos rumo à “Terra Prometida”. O trajeto durou longos meses, em um navio em condições insalubres. A viagem foi marcada por grandes tragédias até a chegada no Brasil.

Segundo o presidente do Grebal, Paulo Rangel, a intenção de adaptar livros de grebalistas para peças de teatro já fazia parte do planejamento de 2020. Mas por conta da pandemia, “foi preciso aguardar o momento oportuno para colocarmos em prática o ‘Literatura em Movimento’, adaptado para o formato virtual”, disse.

Ainda segundo o Paulo Rangel, conforme as flexibilizações, os encontros e eventos presenciais também voltarão a acontecer na sede do grêmio, que foi revitalizada recentemente. Em 2022, o projeto continuará, quando outros livros serão analisados pela equipe da Cia Teatral Granada para avaliar as possibilidades, entre os diversos títulos lançados pelos autores do Grebal.

“A literatura saída das páginas do livro, toma forma, voz e movimento em mais uma criação do Grebal. Em parceria com a Cia Teatral Granada, transportamos para o palco do recém-criado Teatro de Bolso, toda a emoção vivida pelos personagens do livro escrito por Carlos Elias Curty”, citou o também diretor Paulo Rangel, que adaptou a obra.

O elenco para dar vida à história no palco do Grebal foi formado por: Amanda Gomes; Ivan de Moura Portugal; Paulo Rangel; Ceminha Guedes; Indieslay Meneguit; João Pedro Barros; Rita Rangel; Antonella Nogueira de Paiva; Larissa Rodrigues; Roberta Cristina de Souza; e Sandro Aragão.