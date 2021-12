PMs salvam caminhoneiro de incêndio em carreta em BM - Divulgação/ PM

Publicado 28/12/2021 14:33

Barra Mansa - Os policiais militares, sargento Evaldo e cabo Campos salvaram um caminhoneiro na noite de segunda-feira, dia 27, no km 276, da Via Dutra, em Barra Mansa. Genildo Francisco de Souza estava dormindo dentro da carreta e não percebeu o momento em que o veículo começou a pegar fogo.

Os PMs, que estavam em patrulhamento, se aproximaram da carreta que já estava com as chamas avançando e conseguiram acordar o homem. Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) conseguiram despertar outros caminhoneiros que também dormiam em carretas próximas.

PMs salvam caminhoneiro de incêndio em carreta em BM Divulgação/ PM O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, mas a carreta ficou totalmente danificada.

“Eu nasci de novo, se não fosse os policiais militares, com certeza eu teria morrido, que Deus abençoe eles!”, disse o motorista.