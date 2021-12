Novo Centro de Diagnóstico por Imagem é apresentado pela Santa Casa - Divulgação

Publicado 23/12/2021 12:22

Barra Mansa - A Santa Casa de Barra Mansa conta com um novo Centro de Diagnóstico por Imagem. No decorrer desta semana, que antecede o Natal, a novidade foi apresentada para as equipes internas e as visitas irão continuar ao longo do novo ano.

O novo tomógrafo é o 4° equipamento instalado no Brasil e o primeiro instalado no Estado do Rio. A médica coordenadora do serviço, Dra. Larissa Gonzaga Pereira, falou sobre a tecnologia.

“Com 64 canais, o novo equipamento é o mais preciso e eficiente. Traz novos softwares e tecnologias inéditas, e é o único equipamento do município capaz de realizar exames cardíacos. O Revolution Máxima proporciona diagnósticos mais precisos e facilita todos os processos, garantindo atender aos mais variados tipos de pacientes. Oferece entre outras qualidades melhor resolução de imagem em comparação a qualquer outro equipamento, e possibilita realizar aquisições com extrema rapidez, redução da dose de radiação aplicada e mais conforto para o paciente. A Santa Casa de Barra Mansa apresenta um novo setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e este é apenas o primeiro passo”, explicou.

O provedor da unidade médica, Getulio José Pereira comentou sobre os investimentos em tecnologia e humanização.

“A Santa Casa foi protagonista da chegada dos primeiros aparelhos de raios-x da nossa cidade. E novamente a história se repete, com a chegada do primeiro tomógrafo com 64 canais de Barra Mansa. Buscamos sempre novas formas de gerir a nossa instituição, com profissionais de extrema qualidade e competência, para manter o foco em proporcionar as melhores soluções em saúde aos nossos clientes", disse.