Tentativa de homicídio registrada na 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Tentativa de homicídio registrada na 90ª DP em Barra MansaDivulgação

Publicado 20/12/2021 09:50

Barra Mansa - Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada do último domingo, dia 19, na Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A vítima foi uma mulher, de 41 anos.

Segundo a ocorrência, ela foi atingida com dois tiros. O Corpo de Bombeiros realizou o primeiro atendimento no local do crime e em seguida encaminhou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia.

O caso foi registrado na Delegacia de Barra Mansa, a 90ª DP.