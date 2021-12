A ação aconteceu no posto da PRF, no km 287, da Via Dutra, em Floriano - Divulgação

A ação aconteceu no posto da PRF, no km 287, da Via Dutra, em FlorianoDivulgação

Publicado 20/12/2021 09:36

Barra Mansa - Uma fiscalização realizada na noite de sábado, dia 18, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem, de 46 anos, que conduzia um carro roubado. A ação ocorreu no posto da PRF, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, Barra Mansa.

Na caminhonete, também estava um passageiro de 27 anos. Segundo a PRF, mesmo com o veículo não estando em seu nome do motorista, ele afirmou ser o dono. O condutor falou que seguia viagem para Itajubá (MG) para buscar frutas.

Ainda segundo o homem, ele não era habilitado e por isso o rapaz estava de companhia para auxiliá-lo. Ele ainda relatou que havia comprado o carro há uns três meses, porém não sabia informar os dados do vendedor, somente que era de Teresópolis (RJ).

Os agentes realizaram uma vistoria na caminhonete e verificaram indícios de falsificação nas placas, que apontaram ser um clone. O carro na verdade seria emplacado em Guarulhos (SP), com o roubo registrado na mesma cidade no mês de novembro do ano passado. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.