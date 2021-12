Procon de BM funciona no Rodoviária Shopping, no Centro, das 8h às 17h - Divulgação

Procon de BM funciona no Rodoviária Shopping, no Centro, das 8h às 17hDivulgação

Publicado 20/12/2021 09:06

Barra Mansa - O Procon de Barra Mansa (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) destacou orientações para o consumidor sobre as compras de Natal e Ano Novo. O gerente do órgão, Felipe Goulart comentou os cuidados necessários sobre as compras online.

“A primeira coisa que o consumidor precisa entender, principalmente nesse período, é que não existe ‘superoferta’. Ele deve sempre desconfiar, ficar atento aos preços e pesquisar. Sobretudo, o consumidor deve prestar muita atenção nas ofertas da internet, anúncios por e-mails e redes sociais para não cair em golpes”, falou Felipe Goulart.

Ainda de acordo com o gerente do Procon, o consumidor deve conferir a situação dos produtos no ato da entrega.

“As pessoas devem ficar atentas também aos possíveis danos nos pacotes que são entregues, mas isso não é só nesse período de festas, mas sim com todo e qualquer produto que ele compre online. Danos e violações, que o consumidor constate nas caixas ou pacotes, devem ser registrados para que em um possível pedido de troca ou devolução a pessoa fique respaldada”, disse.

Outro ponto abordado pelo gerente foi como funciona as trocas. Segundo ele, nem todo tipo de troca é um direito assegurado por lei.

“Quando o consumidor solicita a troca sem que haja defeito no produto, mas sim por motivo de preferência de cor, modelo ou necessidade de outro tamanho, o código de defesa do consumidor não obriga o lojista a substituir o item. A maior parte das lojas permite a substituição para fidelizar o cliente e para isso geralmente é exigida a apresentação da nota fiscal. Algumas oferecem prazo e indicam ao cliente, mas o consumidor deve perguntar sobre a possibilidade de troca”, destacou.

O Procon de Barra Mansa funciona no Rodoviária Shopping, no Centro, com horário de funcionamento das 8h às 17h.