Até o dia 02 de janeiro de 2022 serão divulgados vídeos com poesias autorais de 14 participantesDivulgação

Publicado 22/12/2021 08:01 | Atualizado 22/12/2021 08:02

Barra Mansa - O Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) disponibilizou uma série de publicações do projeto “Poesia em Festa” para marcar o encerramento de 2021. Os vídeos com poesias autorais de 14 participantes, associados ao grêmio, estão disponíveis no Facebook do Grebal até o dia 02 de janeiro de 2022.

Segundo, o presidente do Grebal, Paulo Rangel, a intenção é reunir mensagens que transmitam palavras de amor, paz, conforto, e desta forma refletir o espírito do Natal que toma conta do Grebal.

“Aproveitando esse momento de confraternização para levar a todos palavras carregadas de pura emoção e sentimentos. Mostrando que também nessa época, no Grebal, a Poesia está em Festa”, disse.

Os poetas grebalistas participantes do “Poesia em Festa” são: Adahir Gonçalves; Aline Brasil; Amanda Gomes; Bessa de Carvalho; Diamantino Bártolo; Estélia Meg; Fernanda Pereira; Lourildo Costa; Lucia Araújo; Marizia Magalhães; Natália Faria; Nivea Moraes Marques; Paulo Rangel; e Silvia Helena Xandy.

Além do “Poesia em Festa”, outras publicações também podem ser conferidas como: “Literatura em Movimento”, em parceria com a Cia Teatral Granada, com a peça adaptada do livro “Família Curty - História Sem Fim” e as edições do “Sarau Mestres da Poesia”.