A vacinação contra a covid-19 acontece nas unidades de saúde em BMDivulgação

Publicado 27/12/2021 12:31 | Atualizado 27/12/2021 14:35

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 27, a vacinação contra a covid-19 segue nas unidades de saúde dos bairros de Barra Mansa.

A programação inclui: repescagem da primeira dose para pessoas com idade a partir de 12 anos; as segundas doses da CoronaVac e AstraZeneca agendadas previamente são aplicadas na Unidade do Ano Bom.

Já a 2ª dose da vacina da Janssen para quem tomou a primeira dose até o dia 24 de julho passado é aplicada nas unidades do bairro Vila Delgado e Ano Bom.

A dose de reforço também é destinada para pessoas com idade a partir dos 18 anos que receberam a segunda dose até 27 de julho.