PRF apreende R$ 150 mil em garrafas de vinho sem nota fiscal em BM - Divulgação

Publicado 25/12/2021 02:22

Barra Mansa - Uma ação que faz parte da ‘Operação Égide’ da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de duas mil garrafas de vinho, sem nota fiscal, em Barra Mansa.

A ocorrência foi na quinta-feira, dia 23, por volta das 2h, no KM 276, da Rodovia Presidente Dutra.

O caminhão foi abordado pelos agentes que realizaram uma revista. No veículo, eles encontraram a carga que estava em diversas caixas. O condutor relatou que buscou as bebidas no Paraná e entregaria no Espírito Santo.