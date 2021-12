Carga da carreta espalhou na pista da Via Dutra em Barra Mansa - Divulgação/ PRF

Carga da carreta espalhou na pista da Via Dutra em Barra MansaDivulgação/ PRF

Publicado 29/12/2021 10:53

Barra Mansa - Uma carreta ficou em ‘L’, no km 280, da Rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa no final da tarde de terça-feira, dia 28.

No momento do acidente, a pista estava molhada por conta da chuva que atingiu a região e o motorista perdeu o controle da direção. Ninguém ferido no acidente.

A carga de impermeabilizantes se espalhou na estrada e provocou lentidão no trânsito. Segundo a concessionária que administra a rodovia, por volta das 19h, a pista já havia sido liberada.