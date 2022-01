PRF recupera carro roubado na Via Dutra em BM - Divulgação

PRF recupera carro roubado na Via Dutra em BM

Publicado 03/01/2022 17:19

Barra Mansa - Um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa. A abordagem ao carro, com placa do Rio de Janeiro, aconteceu nesta segunda-feira, dia 03, no km 287.

Uma vistoria foi feita pela equipe da 7ª Delegacia da PRF e indícios de adulteração foram percebidos em alguns itens de identificação. Os agentes constataram tratar-se de um clone de mesma marca/cor/modelo, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo no mês de julho de 2021, na mesma cidade.

Estava na direção do veículo, um rapaz de 23 anos, e junto com ele uma jovem, de 21 anos. Segundo eles, compraram o carro de um homem que havia dito que o veículo seria de leilão e por isso o valor era abaixo da tabela. Um comprovante de pix com o valor pago pelo carro com a identificação do suspeito foi apresentado pelo casal.

De acordo com a tabela Fipe, o veículo recuperado está avaliado em R$ 92.630,00. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa e o casal foi detido por receptação de veículo roubado.