Meninas e meninos a partir de 10 anos poderão receber a primeira doseDivulgação

Publicado 27/01/2022 10:01

Barra Mansa - A imunização contra covid-19 segue em Barra Mansa nesta quinta-feira, dia 27, em Barra Mansa. No cronograma consta que será realizada a aplicação de doses pediátricas para meninas e meninos a partir de 10 anos.

Além desta faixa etária, crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente (com laudo médico) também poderão se vacinar. Para receber o imunizante, a criança precisa estar acompanhada de um responsável e é preciso apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.

O horário de vacinação é das 9h às 16h, nas seguintes unidades de saúde: UBS Centro, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Paraíso de Cima, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família (Vista Alegre) e Santa Rita de Cássia.

O município continua também com a aplicação de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses, nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom, das 9h às 16h. Confira:

- 1ª para pessoas a partir de 12 anos;

- 2ª agendadas, CoronaVac e AstraZeneca no PSF do Ano Bom; Janssen para quem recebeu a 1ª dose até 27/09, no PSF Ano Bom;

- 3ª para maiores de 18 anos que tomaram a 2ª até o dia 27/09;

- 4ª disponível somente para imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a 3ª até o dia 27/09.

Os documentos necessários para ser vacinado são: cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. No caso da 4ª dose, a pessoa deve apresentar laudo médico e o comprovante das outras doses.