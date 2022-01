Locais de testes para covid em BM - Divulgação

Locais de testes para covid em BMDivulgação

Publicado 27/01/2022 10:17

Barra Mansa - Cinco pontos de testagem para covid-19 estão disponíveis em Barra Mansa. No Parque da Cidade, na Sala de Espetáculos Lurdinha Chiesse, o horário de funcionamento é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. No local, são distribuídas por dia, 500 senhas para exames.

Os outros locais para a realização dos testes são os seguintes: Centro de Triagem e Tratamento da covid-19, na Região Leste, diariamente, 24h por dia; PSF Ano Bom; Sirene Boa Sorte; Clínica da Família na Vista Alegre, de 2ª a 6ª feira, das 17h às 22h, sendo que em cada unidade, 100 testes serão disponibilizados por dia.

Para realizar o exame, a pessoa precisa estar com sintomas gripais, também é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ou CPF, além do comprovante de residência nominal (se o endereço estiver em nome do cônjuge é preciso levar cópia da certidão de casamento ou de união estável), informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).