Vacinação contra a covid-19 é retomada nesta segunda-feira, dia 24, em BMDivulgação

Publicado 24/01/2022 10:32 | Atualizado 24/01/2022 10:32

Barra Mansa - A vacinação contra a covid-19 segue nesta segunda-feira, dia 24, no município de Barra Mansa. A aplicação ocorre nas unidades de saúde, sendo que o horário de atendimento vai até as 16h, exceto na USB Ano Bom, onde a imunização se estende até as 20h.

No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado. No caso da 4ª dose, é indispensável também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

De acordo com o cronograma serão vacinadas com a primeira dose, pessoas a partir de 12 anos. Com a segunda dose previamente agendada e a terceira dose maiores de 18 anos que tomaram a 2ª dose até o dia 23/09/21. Já a quarta dose será administrada apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose até o dia 23/09/21.

A primeira dose pediátrica será ofertada para crianças com idade entre 05 e 11 anos com comorbidades laudadas e deficiências permanentes. Meninas com 11 anos de idade, nascidas entre janeiro e junho também serão vacinadas neste dia. As vacinas serão aplicadas até as 16h, nas seguintes UBS: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Paraíso de Cima, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família.

As crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência do responsável.