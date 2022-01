Confira a vacinação contra covid-19 em BM nesta terça-feira, dia 04 - Divulgação

Publicado 04/01/2022 11:30

Barra Mansa - A vacinação contra covid-19 continua em Barra Mansa. A partir desta terça-feira, dia 04, o município disponibiliza a terceira dose para pessoas que receberam a segunda dose até 04 de setembro.

A imunização segue também para aplicação de primeira dose em pessoas com idade acima dos 12 anos. Já a 2ª dose da vacina da Janssen será destinada para aqueles que receberam a primeira dose até 04 de agosto.

As segundas doses da CoronoVac e AstraZeneca estão concentradas na Unidade de Saúde do Ano Bom. No mesmo local, ocorre a aplicação das segundas doses da vacina de outros laboratórios.