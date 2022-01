Confira a programação de vacinação em BM nesta sexta-feira, dia 07 - Divulgação

Publicado 07/01/2022 10:29 | Atualizado 07/01/2022 10:30

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 07, Barra Mansa inicia a aplicação da 4ª dose da vacina contra covid-19 em imunossuprimidos, maiores de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há no mínimo quatro meses.

A aplicação ocorrerá nos postos de saúde do município, das 9h às 16h nas unidades dos bairros e das 9h às 20h no PSF do Ano Bom. Para ser vacinado, é preciso apresentar laudo médico, RG, CPF e cartão de vacina para comprovar as outras doses.

Nesse caso, o grupo-alvo são pessoas com alto grau de imunossupressão, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO).

Estão nesse grupo, pessoas com: imunodeficiência primária grave; tratamento de quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH); em uso de drogas imunossupressoras; uso de corticóides em doses 220 mg/dia de prednisona ou equivalente por 214 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes que estejam em hemodiálise ou vivendo com HIV/AIDS ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Ainda nesta sexta-feira, 07, acontece a aplicação de 1ª, 2ª doses agendadas e doses de reforço na cidade. A imunização será até as 16h, nos postos de saúde dos bairros; e até as 20h, no PSF do Ano Bom.

A primeira dose está disponível para pessoas a partir de 12 anos: nos postos de saúde dos bairros; 2ª doses agendadas: CoronaVac e AstraZeneca no PSF do Ano Bom; terceira dose para maiores de 18 anos que tomaram a 2ª até o dia 05/09; Já a aplicação da 2ª dose da Janssen para quem recebeu a primeira dose até 07 de setembro.

No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Se for menor, precisa estar acompanhado de um responsável.